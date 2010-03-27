Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
Филлипс 90
1:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Насри 80
АПЛ, 32 тур

АПЛ,

32 тур

Англия
27 марта 2010, 18:00 МСК
27.03.2010, 18:00 МСК
суббота
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Бирмингем Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
90
0
Джонсон
Роджер Джонсон
90
0
Данн
Скотт Данн
90
0
Карр
Стефен Карр
90
0
Фахи
Кейт Фахи
83
0
Бойер
Ли Бойер
90
0
Фергюсон
Барри Фергюсон
90
0
Гарднер
Крейг Гарднер
90
0
Джером
Кэмерон Джером
90
0
МакФадден
Джеймс МакФадден
75
Запасные
0
Тэйлор
Майк Тэйлор
0
Парнаби
Стюарт Парнаби
0
Виньяль
Грегори Виньяль
0
Ларссон
Себастьян Ларссон
0
Мичел
Мичел
0
Бенитес
Кристиан Бенитес
0
Филлипс
Кевин Филлипс
90'
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Кэмпбелл
Сол Кэмпбелл
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Росицки
Томаш Росицки
67
0
Диаби
Абу Диаби
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
0
Денилсон
Невес Денилсон
90
0
Уолкотт
Тео Уолкотт
67
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
90
Запасные
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
0
Траоре
Арман Траоре
0
Аршавин
Андрей Аршавин
0
Насри
Самир Насри
80'
0
Эдуардо
Эдуардо
0
Вела
Карлос Вела