Матч завершен
Арсенал
Лондон
ван Перси 17
Диаби 20
Аршавин 84
3:1
Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
Бойер 39
АПЛ, 9 тур

АПЛ,

9 тур

Англия
17 окт. 2009, 17:00 МСК
17.10.2009, 17:00 МСК
суббота
Составы
Арсенал
мин
0
Манноне
Вито Манноне
90
0
Гиббс
Киран Гиббс
90
0
Вермален
Томас Вермален
90
0
Галлас
Вильям Галлас
90
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
88
0
Диаби
Абу Диаби
20'
20'
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
0
Росицки
Томаш Росицки
71
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Уолкотт
Тео Уолкотт
32
0
ван Перси
Робин ван Перси
17'
17'
90
Запасные
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
0
Санья
Бакари Санья
0
Траоре
Арман Траоре
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Аршавин
Андрей Аршавин
84'
0
Уилшир
Джек Уилшир
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
Бирмингем Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
90
0
Джонсон
Роджер Джонсон
90
0
Данн
Скотт Данн
90
0
Карр
Стефен Карр
90
0
Ларссон
Себастьян Ларссон
90
0
Бойер
Ли Бойер
39'
39'
90
0
Фергюсон
Барри Фергюсон
90
0
Карсли
Ли Карсли
78
0
Джером
Кэмерон Джером
61
0
МакФадден
Джеймс МакФадден
70
Запасные
0
Тэйлор
Майк Тэйлор
0
О'Ши
Джеймс О'Ши
0
О`Коннор
Гарри О`Коннор
0
МакШеффри
Гари МакШеффри
0
Филлипс
Кевин Филлипс
0
Бент
Маркус Бент