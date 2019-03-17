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Бетис VS Барселона
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Бетис - Барселона: 17 марта 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Бетис
Севилья
1:4
Бетис - Барселона: 17 марта 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Барселона
Барселона
Примера, 28 тур
Примера,
28 тур
Испания
17 марта 2019, 22:45 МСК
17.03.2019, 22:45 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Бетис
мин
25
Браво
Клаудио Браво
15
Алекс Морено
Алекс Морено
6
Руис
Виктор Руис
23
Манди
Айсса Манди
22
Эмерсон
Эмерсон
20
Лайнес
Диего Лайнес
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
21
Родригес
Гидо Родригес
10
Каналес
Серхио Каналес
8
Фекир
Набиль Фекир
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
-
12
Сидней
Сидней
-
2
Монтойя
Мартин Монтойя
-
5
Бартра
Марк Бартра
-
33
Миранда
Хуан Миранда
-
17
Хоакин
Хоакин
-
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
-
4
Акуоку
Поль Акуоку
-
7
Хуанми
Хуанми
-
16
Морон
Лорен Морон
-
24
Руйбаль
Айтор Руйбаль
-
19
Yassin Fekir
Yassin Fekir
-
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-
События
Матч окончен 1:4
Прошлые матчи
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
23:00
Бетис
2 : 3
Барселона
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
23:00
Бетис
2
Барселона
3
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
18:15
Барселона
5 : 2
Бетис
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
18:15
Барселона
5
Бетис
2
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
23:00
Бетис
2 : 3
Барселона
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
23:00
Бетис
2
Барселона
3
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
22:00
Барселона
5 : 2
Бетис
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
22:00
Барселона
5
Бетис
2
17.03.2019
17 марта 2019
вс
22:45
Бетис
1 : 4
Барселона
17.03.2019
17 марта 2019
вс
22:45
Бетис
1
Барселона
4
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
18:15
Барселона
3 : 4
Бетис
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
18:15
Барселона
3
Бетис
4
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
22:45
Бетис
0 : 5
Барселона
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
22:45
Бетис
0
Барселона
5
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
21:15
Барселона
2 : 0
Бетис
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
21:15
Барселона
2
Бетис
0
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
14:00
Бетис
1 : 1
Барселона
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
14:00
Бетис
1
Барселона
1
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
19:15
Барселона
6 : 2
Бетис
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
19:15
Барселона
6
Бетис
2
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
21:30
Бетис
0 : 2
Барселона
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
21:30
Бетис
0
Барселона
2
30.12.2015
30 дек. 2015
ср
22:30
Барселона
4 : 0
Бетис
30.12.2015
30 дек. 2015
ср
22:30
Барселона
4
Бетис
0
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
19:00
Барселона
3 : 1
Бетис
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
19:00
Барселона
3
Бетис
1
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
22:59
Бетис
1 : 4
Барселона
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
22:59
Бетис
1
Барселона
4
05.05.2013
05 мая 2013
вс
22:00
Барселона
4 : 2
Бетис
05.05.2013
05 мая 2013
вс
22:00
Барселона
4
Бетис
2
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
22:59
Бетис
1 : 2
Барселона
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
22:59
Бетис
1
Барселона
2
12.05.2012
12 мая 2012
сб
22:59
Бетис
2 : 2
Барселона
12.05.2012
12 мая 2012
сб
22:59
Бетис
2
Барселона
2
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
23:30
Барселона
4 : 2
Бетис
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
23:30
Барселона
4
Бетис
2
19.01.2011
19 янв. 2011
ср
23:55
Бетис
3 : 1
Барселона
19.01.2011
19 янв. 2011
ср
23:55
Бетис
3
Барселона
1
12.01.2011
12 янв. 2011
ср
23:55
Барселона
5 : 0
Бетис
12.01.2011
12 янв. 2011
ср
23:55
Барселона
5
Бетис
0
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Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
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🚀 Что за нереальная красота от Месси – грохнул издали без шансов для Наваса. А потом не забил ему пенальти
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1
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11 марта, 10:38
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11 марта, 00:53
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11 марта, 00:02
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