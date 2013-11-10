Бетис - Барселона: 10 ноября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Бетис
Севилья
1:4

Бетис - Барселона: 10 ноября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Барселона
Барселона
Примера, 13 тур

Примера,

13 тур

Испания
10 нояб. 2013, 22:59 МСК
10.11.2013, 22:59 МСК
воскресенье
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Главный Судья
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Бетис
мин
25
Браво
Клаудио Браво
15
Алекс Морено
Алекс Морено
6
Руис
Виктор Руис
23
Манди
Айсса Манди
22
Эмерсон
Эмерсон
20
Лайнес
Диего Лайнес
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
21
Родригес
Гидо Родригес
10
Каналес
Серхио Каналес
8
Фекир
Набиль Фекир
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
-
12
Сидней
Сидней
-
2
Монтойя
Мартин Монтойя
-
5
Бартра
Марк Бартра
-
33
Миранда
Хуан Миранда
-
17
Хоакин
Хоакин
-
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
-
4
Акуоку
Поль Акуоку
-
7
Хуанми
Хуанми
-
16
Морон
Лорен Морон
-
24
Руйбаль
Айтор Руйбаль
-
19
Yassin Fekir
Yassin Fekir
-
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-

События

Матч окончен 1:4

Прошлые матчи

07.02.2021 07 февр. 2021 вс 23:00
Бетис
2 : 3
Барселона
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 23:00
Бетис
2
Барселона
3
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 18:15
Барселона
5 : 2
Бетис
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 18:15
Барселона
5
Бетис
2
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 23:00
Бетис
2 : 3
Барселона
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 23:00
Бетис
2
Барселона
3
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 22:00
Барселона
5 : 2
Бетис
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 22:00
Барселона
5
Бетис
2
17.03.2019 17 марта 2019 вс 22:45
Бетис
1 : 4
Барселона
17.03.2019 17 марта 2019 вс 22:45
Бетис
1
Барселона
4
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 18:15
Барселона
3 : 4
Бетис
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 18:15
Барселона
3
Бетис
4
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 22:45
Бетис
0 : 5
Барселона
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 22:45
Бетис
0
Барселона
5
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:15
Барселона
2 : 0
Бетис
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:15
Барселона
2
Бетис
0
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 14:00
Бетис
1 : 1
Барселона
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 14:00
Бетис
1
Барселона
1
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 19:15
Барселона
6 : 2
Бетис
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 19:15
Барселона
6
Бетис
2
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 21:30
Бетис
0 : 2
Барселона
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 21:30
Бетис
0
Барселона
2
30.12.2015 30 дек. 2015 ср 22:30
Барселона
4 : 0
Бетис
30.12.2015 30 дек. 2015 ср 22:30
Барселона
4
Бетис
0
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 19:00
Барселона
3 : 1
Бетис
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 19:00
Барселона
3
Бетис
1
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 22:59
Бетис
1 : 4
Барселона
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 22:59
Бетис
1
Барселона
4
05.05.2013 05 мая 2013 вс 22:00
Барселона
4 : 2
Бетис
05.05.2013 05 мая 2013 вс 22:00
Барселона
4
Бетис
2
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 22:59
Бетис
1 : 2
Барселона
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 22:59
Бетис
1
Барселона
2
12.05.2012 12 мая 2012 сб 22:59
Бетис
2 : 2
Барселона
12.05.2012 12 мая 2012 сб 22:59
Бетис
2
Барселона
2
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 23:30
Барселона
4 : 2
Бетис
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 23:30
Барселона
4
Бетис
2
19.01.2011 19 янв. 2011 ср 23:55
Бетис
3 : 1
Барселона
19.01.2011 19 янв. 2011 ср 23:55
Бетис
3
Барселона
1
12.01.2011 12 янв. 2011 ср 23:55
Барселона
5 : 0
Бетис
12.01.2011 12 янв. 2011 ср 23:55
Барселона
5
Бетис
0

Новости

Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
22 марта, 15:58
«Барселона» играла лучше той, что вынесла 6:1 «ПСЖ» – это говорят цифры. Но забила в шесть раз меньше
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11 марта, 01:27
🚀 Что за нереальная красота от Месси – грохнул издали без шансов для Наваса. А потом не забил ему пенальти
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11 марта, 00:00
Фанат «ПСЖ» арендовал номер в отеле, где ночевала «Барса». И врубил пожарную тревогу в пять утра
#ПСЖ
10 марта, 20:05
Лапорта – новый старый президент «Барселоны». Что будет дальше?
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#Жоан Лапорта
08 марта, 15:02
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Впервые за 16 лет «Бетис» после 28 туров набрал 45 очков. Сейчас клуб идет на шестом месте
20 марта, 10:25
Месси повторил достижение Хави по матчам за «Барселону». Следующая игра станет рекордной в истории клуба
15 марта, 23:49
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. «ПСЖ» – в 1/4
11 марта, 00:53
Месси впервые в сезоне забил не с пенальти. А потом – не реализовал пенальти
11 марта, 00:02
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:52
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:49
Неймар не сыграет с «Барселоной» в ответной игре. Это его пятый пропуск матча 1/8 финала ЛЧ после перехода в «ПСЖ»
09 марта, 14:00