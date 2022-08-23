Бенфика - Динамо: 23 августа 2022 смотреть онлайн
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Бенфика - Динамо: 23 августа 2022 смотреть онлайн

Динамо
Киев
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,
23 авг. 2022, -:- МСК
23.08.2022, -:- МСК
вторник
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Прошлые матчи

08.12.2021 08 дек. 2021 ср 23:00
Бенфика
2 : 0
Динамо
08.12.2021 08 дек. 2021 ср 23:00
Бенфика
2
Динамо
0
14.09.2021 14 сент. 2021 вт 22:00
Динамо
0 : 0
Бенфика
14.09.2021 14 сент. 2021 вт 22:00
Динамо
0
Бенфика
0

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