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|Главный тренер
|
Мирча Луческу
|мин
|
1
Бущан
Георгий Бущан
|
74
Дубинчак
Владислав Дубинчак
|
25
Забарный
Илья Забарный
|
34
Сирота
Александр Сирота
|
4
Кедзиора
Томаш Кедзиора
|
5
Сидорчук
Сергей Сидорчук
|
29
Буяльский
Виталий Буяльский
|
10
Шапаренко
Николай Шапаренко
|
8
Шепелев
Владимир Шепелев
|
15
Цыганков
Виктор Цыганков
|
41
Беседин
Артем Беседин
|Запасные
|
71
Бойко
Денис Бойко
-
|
35
Нещерет
Руслан Нещерет
-
|
6
Бурда
Никита Бурда
-
|
24
Тымчик
Александр Тымчик
-
|
3
Боль
Антон Боль
-
|
2
Вивчаренко
Константин Вивчаренко
-
|
19
Гармаш
Денис Гармаш
-
|
18
Андриевский
Александр Андриевский
-
|
20
Караваев
Александр Караваев
-
|
21
Кравченко
Никита Кравченко
-
|
11
Ванат
Владислав Ванат
-
|Главный тренер
|
Мирча Луческу