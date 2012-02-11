Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Гомес 6
Мюллер 30
2:0
Матч завершен
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Бундеслига, 21 тур

Бундеслига,

21 тур

Германия
11 февр. 2012, 17:30 МСК
11.02.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Рафинья
Рафинья
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
78
0
Кроос
Тони Кроос
82
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
30'
30'
56
0
Гомес
Марио Гомес
6'
6'
90
Запасные
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Роббен
Арьен Роббен
0
Праньич
Даниэль Праньич
0
Усами
Такаши Усами
0
Олич
Ивица Олич
0
Петерсен
Нильс Петерсен
Кайзерслаутерн
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Йессен
Леон Йессен
90
0
Абель
Матиас Абель
90
0
Яхья
Антар Яхья
90
0
Дик
Флориан Дик
90
0
Сукута-Пазу
Ричард Сукута-Пазу
63
0
Пецос
Танос Пецос
82
0
Тифферт
Кристиан Тифферт
90
0
Шахан
Олкай Шахан
90
0
Фортунис
Константинос Фортунис
64
0
Вагнер
Сандро Вагнер
90
Запасные
0
Зиппель
Тобиас Зиппель
0
Орбан
Вилли Орбан
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Зельнер
Стивен Зельнер
0
Шехтер
Итай Шехтер
0
Сверчок
Якуб Сверчок
0
Дерстрофф
Юлиан-Морис Дерстрофф