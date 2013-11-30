Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Роббен 3
Роббен 29
2:0
Матч завершен
Айнтрахт
Брауншвейг
Бундеслига, 14 тур

Бундеслига,

14 тур

Германия
30 нояб. 2013, 17:30 МСК
30.11.2013, 17:30 МСК
суббота
Тобиас Штилер
Тобиас Штилер
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
0
Данте
Данте
90
0
Рафинья
Рафинья
90
0
Роббен
Арьен Роббен
3'
29'
3', 29'
90
0
Мартинес
Хави Мартинес
90
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
0
Кроос
Тони Кроос
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
56
0
Гетце
Марио Гетце
90
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
Боатенг
Джером Боатенг
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
0
Контенто
Диего Контенто
0
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
0
Грин
Юлиан Грин
0
Манджукич
Марио Манджукич
Айнтрахт
мин
0
Давари
Даниэль Давари
90
0
Тайеркауф
Норман Тайеркауф
90
0
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
0
Доган
Дениз Доган
90
0
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
0
Боланд
Мирко Боланд
90
0
Джексон
Симеон Джексон
58
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
78
0
Крац
Кевин Крац
90
0
Беллараби
Карим Беллараби
90
0
Кумбела
Доми Кумбела
90
Запасные
0
Петкович
Марьян Петкович
0
Корреа
Марсель Корреа
0
Васхаузен
Ян Васхаузен
0
Вранчич
Дамир Вранчич
0
Корте
Джанлука Корте
0
Оэрль
Торстен Оэрль
0
Адеми
Орхан Адеми