Бавария - Дармштадт: 15 декабря 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Бавария
Мюнхен
1:0

Бавария - Дармштадт: 15 декабря 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Дармштадт
Дармштадт
Кубок Германии, 1/8 финала

Кубок Германии,

1/8 финала

Германия
15 дек. 2015, 22:30 МСК
15.12.2015, 22:30 МСК
вторник
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Составы

Бавария
мин
21
Лам
Филипп Лам
90

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

06.05.2017 06 мая 2017 сб 16:30
Бавария
1 : 0
Дармштадт
06.05.2017 06 мая 2017 сб 16:30
Бавария
1
Дармштадт
0
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 17:30
Дармштадт
0 : 1
Бавария
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 17:30
Дармштадт
0
Бавария
1
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 17:30
Бавария
3 : 1
Дармштадт
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 17:30
Бавария
3
Дармштадт
1
15.12.2015 15 дек. 2015 вт 22:30
Бавария
1 : 0
Дармштадт
15.12.2015 15 дек. 2015 вт 22:30
Бавария
1
Дармштадт
0
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 16:30
Дармштадт
0 : 3
Бавария
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 16:30
Дармштадт
0
Бавария
3

Новости

Камерун вызвал в сборную игрока «Баварии», но он не приехал. Оказалось, что имейл с приглашением секретарь прислал сам себе
#Эрик Максим Чупо-Мотинг
23 марта, 13:48
Звезда «Боруссии» М отказывает «Баварии» из-за отца. Тот терял работу из-за его тренировок и переживал, когда «Бавария» не взяла сына в школу
#Флориан Нойхаус
16 марта, 19:02
Кто будет новым президентом «Барселоны». Три кандидата: босс-легенда нулевых, мастер скользких цитат и друг Хави
#Барселона
07 марта, 16:13
Играет за две сборные, регулярно переписывает историю, уже четыре трофея в 17 лет. Все это – новая звезда «Баварии»
#Джамал Мусиала
24 февраля, 01:02
От этих кадров вам станет холодно. Игру «Баварии» завалило снегом – персонал наносил разметку заново 🌨️
#Бавария
15 февраля, 23:45
# Новости матча
Левандовски стал вторым бомбардиром в истории Бундеслиги
20 марта, 19:19
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Бавария» обыграла «Лацио» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
18 марта, 00:53
Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
06 марта, 22:29
«Бавария» разгромила «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов, забив четырежды. Она не проигрывает в ЛЧ 18 матчей подряд
24 февраля, 00:52
Защитник «Лацио» заменен через полчаса после начала матча с «Баварией» из-за ошибки. Она привела к голу Левандовски
24 февраля, 00:07
Левандовски вышел на третье место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов, обойдя Рауля
23 февраля, 23:46