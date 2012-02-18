Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
США
Кения
Канада
Белоруссия
Косово
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кисслинг 25
Кастро 60
Кисслинг 64
Шюррле 70
4:1
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Ку Чжа-Чеол 50
Бундеслига, 22 тур
Бундеслига,
22 тур
Германия
18 февр. 2012, 17:30 МСК
18.02.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
80
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
60'
60'
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
70'
70'
74
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Аугусто
Ренато Аугусто
80
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
25'
64'
25', 64'
90
Запасные
0
Йеллделл
Давид Йеллделл
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Очипка
Бастиан Очипка
0
Да Коста
Данни Да Коста
0
Рольфес
Симон Рольфес
0
Ортега
Микаэль Ортега
0
Беллараби
Карим Беллараби
Аугсбург
мин
0
Йенцш
Симон Йенцш
90
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
61
0
Ндженг
Марсель Ндженг
90
0
Оэрль
Торстен Оэрль
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
73
0
Давидс
Лоренцо Давидс
62
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
50'
50'
90
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Санко
Джибрил Санко
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
0
Синкала
Эндрю Синкала
0
Бринкманн
Даниэль Бринкманн
0
Хайн
Штефан Хайн