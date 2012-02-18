Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кисслинг 25
Кастро 60
Кисслинг 64
Шюррле 70
4:1
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Ку Чжа-Чеол 50
Бундеслига, 22 тур

Бундеслига,

22 тур

Германия
18 февр. 2012, 17:30 МСК
18.02.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
80
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
60'
60'
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
70'
70'
74
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Аугусто
Ренато Аугусто
80
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
25'
64'
25', 64'
90
Запасные
0
Йеллделл
Давид Йеллделл
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Очипка
Бастиан Очипка
0
Да Коста
Данни Да Коста
0
Рольфес
Симон Рольфес
0
Ортега
Микаэль Ортега
0
Беллараби
Карим Беллараби
Аугсбург
мин
0
Йенцш
Симон Йенцш
90
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
61
0
Ндженг
Марсель Ндженг
90
0
Оэрль
Торстен Оэрль
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
73
0
Давидс
Лоренцо Давидс
62
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
50'
50'
90
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Санко
Джибрил Санко
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
0
Синкала
Эндрю Синкала
0
Бринкманн
Даниэль Бринкманн
0
Хайн
Штефан Хайн