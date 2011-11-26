Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Бринкманн 65
Капллани 90
2:0
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Бундеслига, 14 тур

Бундеслига,

14 тур

Германия
26 нояб. 2011, 17:30 МСК
26.11.2011, 17:30 МСК
суббота
Составы
Аугсбург
мин
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
90
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
88
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
90
0
Бринкманн
Даниэль Бринкманн
65'
65'
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Давидс
Лоренцо Давидс
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
90
Запасные
0
Гелиос
Йоаннис Гелиос
0
Санко
Джибрил Санко
0
Гогиа
Акаки Гогиа
0
Синкала
Эндрю Синкала
0
Капллани
Эдмонд Капллани
90'
0
Рафаэль
Нандо Рафаэль
0
Майер
Патрик Майер
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
0
Крис
Крис
90
0
Жозуэ
Жозуэ
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
90
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
62
0
Дежага
Ашкан Дежага
90
0
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
73
0
Манджукич
Марио Манджукич
90
Запасные
0
Ленц
Андре Ленц
0
Окс
Патрик Окс
0
Русс
Марко Русс
0
Глеб
Александр Глеб
0
Лакич
Срджан Лакич
0
Юнссон
Расмус Юнссон