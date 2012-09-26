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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Вернер 51
1:3
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кисслинг 7
Вольшайд 39
Шюррле 44
Бундеслига, 5 тур
Бундеслига,
5 тур
Германия
26 сент. 2012, 21:00 МСК
26.09.2012, 21:00 МСК
среда
Бастиан Данкерт
Бастиан Данкерт
Главный Судья
Составы
Аугсбург
мин
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
90
0
Оэрль
Торстен Оэрль
90
0
Санко
Джибрил Санко
90
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
81
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Оттль
Андреас Оттль
69
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Петржела
Милан Петржела
62
0
Вернер
Тобиас Вернер
51'
51'
90
0
Бансе
Аристид Бансе
90
Запасные
0
Гелиос
Йоаннис Гелиос
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
0
Фогт
Кевин Фогт
0
Моравек
Ян Моравек
0
Хайн
Штефан Хайн
0
Сио
Джованни Сио
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
38
0
Топрак
Омер Топрак
46
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
39'
39'
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
44'
44'
73
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
7'
7'
90
Запасные
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
0
Сэм
Сидней Сэм
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
0
Беллараби
Карим Беллараби
0
Фернандес
Жуниор Фернандес