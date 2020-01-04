Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Корреа 13
Фелипе 18
2:1
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Марти 16
Примера, 19 тур

Примера,

19 тур

Испания
4 янв. 2020, 20:30 МСК
4.01.2020, 20:30 МСК
суббота
Составы
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
23
Триппьер
Киран Триппьер
90
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
18'
18'
90
12
Лоди
Ренан Лоди
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
16
Эррера
Эктор Эррера
90
5
Томас
Томас
90
7
Фелиш
Жоау Фелиш
90
9
Мората
Альваро Мората
90
10
Корреа
Анхель Корреа
13'
13'
90
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
4
Ариас
Сантьяго Ариас
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
20
Витоло
Витоло
14
Льоренте
Маркос Льоренте
34
Камельо
Серхио Камельо
Леванте
мин
13
Айтор
Айтор
90
23
Коке
Коке
90
15
Поштиго
Серхио Поштиго
90
5
Радойя
Неманья Радойя
90
3
Гарсия
Антонио Гарсия
90
18
Кабако
Эрик Кабако
90
16
Рочина
Рубен Рочина
90
24
Кампанья
Хосе Кампанья
90
9
Марти
Рохер Марти
16'
16'
90
10
Барди
Энис Барди
90
21
Майорал
Борха Майорал
90
Запасные
1
Ойер
Ойер
19
Клер
Карлос Клер
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
8
Эрнани
Эрнани