Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Пицци 68
Адриан 74
Диего 83
3:2
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Торрес 72
Суарес 90
Примера, 13 тур

Примера,

13 тур

Испания
20 нояб. 2011, 22:00 МСК
20.11.2011, 22:00 МСК
воскресенье
Составы
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Силвиу
Силвиу
58
0
Туран
Арда Туран
90
0
Тиагу
Тиагу
46
0
Суарес
Марио Суарес
90
0
Диего
Диего
83'
83'
90
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
65
0
Адриан
Адриан
74'
74'
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Переа
Луис Переа
0
Хуанфран
Хуанфран
0
Габи
Габи
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
0
Коке
Коке
0
Пицци
Пицци
68'
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Нано
Нано
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
77
0
Торрес
Хавьер Торрес
72'
72'
77
0
Фаринос
Франциско Фаринос
90
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
66
0
Вальдо
Вальдо
90
0
Коне
Аруна Коне
90
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Лопес
Педро Лопес
0
Кабрал
Густаво Кабрал
0
Иборра
Висенте Иборра
0
Аранда
Карлос Аранда
0
Силва
Веллингтон Силва
0
Суарес
Рубен Суарес
90'