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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Сальвио 24
Диего 62
Фалькао 77
3:0
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Примера, 31 тур
Примера,
31 тур
Испания
1 апр. 2012, 13:00 МСК
1.04.2012, 13:00 МСК
воскресенье
Составы
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Переа
Луис Переа
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Диего
Диего
62'
62'
65
0
Габи
Габи
90
0
Суарес
Марио Суарес
90
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
24'
24'
90
0
Туран
Арда Туран
71
0
Фалькао
Радамель Фалькао
77'
77'
78
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Годин
Диего Годин
0
Миранда
Жоао Миранда
0
Тиагу
Тиагу
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
0
Коке
Коке
0
Адриан
Адриан
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Мане
Мане
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Гавилан
Хайме Гавилан
79
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Ласен
Мехди Ласен
57
0
Сарабия
Пабло Сарабия
64
0
Мику
Мику
90
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Валера
Хуан Валера
0
Масилела
Тсепо Масилела
0
Каскеро
Франциско Каскеро
0
Арисменди
Хавьер Арисменди
0
Гуиса
Даниэль Гуиса
0
Саис
Самуэль Саис