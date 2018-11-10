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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Атлетико VS Атлетик
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Атлетико - Атлетик: 10 ноября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
3:2
Атлетико - Атлетик: 10 ноября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Примера, 12 тур
Примера,
12 тур
Испания
10 нояб. 2018, 20:30 МСК
10.11.2018, 20:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
15
Савич
Стефан Савич
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
23
Триппьер
Киран Триппьер
21
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
6
Коке
Коке
11
Лемар
Тома Лемар
9
Суарес
Луис Суарес
10
Корреа
Анхель Корреа
14
Льоренте
Маркос Льоренте
Запасные
1
Грбич
Иво Грбич
-
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
-
24
Врсалько
Шиме Врсалько
-
12
Лоди
Ренан Лоди
-
4
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
-
8
Ньигес
Сауль Ньигес
-
16
Эррера
Эктор Эррера
-
20
Витоло
Витоло
-
5
Торрейра
Лукас Торрейра
-
19
Дембеле
Мусса Дембеле
-
Атлетик
мин
1
Симон
Унаи Симон
17
Бершиче
Юри Бершиче
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
5
Альварес
Ерай Альварес
18
Де Маркос
Оскар Де Маркос
12
Беренгер
Алекс Беренгер
6
Весга
Микель Весга
8
Лопес
Унаи Лопес
10
Муньяин
Икер Муньяин
22
Гарсия
Рауль Гарсия
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
Запасные
13
Эскьета
Хокин Эскьета
-
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
-
21
Капа
Андер Капа
-
15
Леке
Иньиго Леке
-
3
Нуньес
Унаи Нуньес
-
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
-
16
Сансет
Ойан Сансет
-
27
Венцедор
Унаи Венцедор
-
19
Саррага
Ойер Саррага
-
7
Гомес
Ибаи Гомес
-
20
Вильялибре
Асьер Вильялибре
-
2
Морсильо
Хон Морсильо
-
События
Матч окончен 3:2
Прошлые матчи
10.03.2021
10 марта 2021
ср
21:00
Атлетико
2 : 1
Атлетик
10.03.2021
10 марта 2021
ср
21:00
Атлетико
2
Атлетик
1
14.06.2020
14 июня 2020
вс
15:00
Атлетик
1 : 1
Атлетико
14.06.2020
14 июня 2020
вс
15:00
Атлетик
1
Атлетико
1
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
22:00
Атлетико
2 : 0
Атлетик
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
22:00
Атлетико
2
Атлетик
0
16.03.2019
16 марта 2019
сб
20:30
Атлетик
2 : 0
Атлетико
16.03.2019
16 марта 2019
сб
20:30
Атлетик
2
Атлетико
0
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
20:30
Атлетико
3 : 2
Атлетик
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
20:30
Атлетико
3
Атлетик
2
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
18:15
Атлетико
2 : 0
Атлетик
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
18:15
Атлетико
2
Атлетик
0
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:00
Атлетик
1 : 2
Атлетико
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:00
Атлетик
1
Атлетико
2
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:45
Атлетико
3 : 1
Атлетик
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:45
Атлетико
3
Атлетик
1
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
18:15
Атлетик
2 : 2
Атлетико
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
18:15
Атлетик
2
Атлетико
2
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
Атлетик
0 : 1
Атлетико
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
Атлетик
0
Атлетико
1
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
20:15
Атлетико
2 : 1
Атлетик
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
20:15
Атлетико
2
Атлетик
1
02.05.2015
02 мая 2015
сб
19:00
Атлетико
0 : 0
Атлетик
02.05.2015
02 мая 2015
сб
19:00
Атлетико
0
Атлетик
0
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
23:00
Атлетик
1 : 4
Атлетико
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
23:00
Атлетик
1
Атлетико
4
29.03.2014
29 марта 2014
сб
22:00
Атлетик
1 : 2
Атлетико
29.03.2014
29 марта 2014
сб
22:00
Атлетик
1
Атлетико
2
29.01.2014
29 янв. 2014
ср
22:00
Атлетик
1 : 2
Атлетико
29.01.2014
29 янв. 2014
ср
22:00
Атлетик
1
Атлетико
2
23.01.2014
23 янв. 2014
чт
22:59
Атлетико
1 : 0
Атлетик
23.01.2014
23 янв. 2014
чт
22:59
Атлетико
1
Атлетик
0
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
19:00
Атлетико
2 : 0
Атлетик
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
19:00
Атлетико
2
Атлетик
0
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
22:59
Атлетик
3 : 0
Атлетико
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
22:59
Атлетик
3
Атлетико
0
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
22:59
Атлетико
4 : 0
Атлетик
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
22:59
Атлетико
4
Атлетик
0
09.05.2012
09 мая 2012
ср
21:45
Атлетико
3 : 0
Атлетик
09.05.2012
09 мая 2012
ср
21:45
Атлетико
3
Атлетик
0
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