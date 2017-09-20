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Атлетик VS Атлетико
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Атлетик - Атлетико: 20 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
1:2
Атлетик - Атлетико: 20 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Примера, 5 тур
Примера,
Испания
20 сент. 2017, 21:00 МСК
20.09.2017, 21:00 МСК
среда
Составы
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Прошлые матчи
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Прогнозы
События
Матч окончен 1:2
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
30.04.2022
30 апр. 2022
сб
22:00
Атлетик
2 : 0
Атлетико
30.04.2022
30 апр. 2022
сб
22:00
Атлетик
2
Атлетико
0
13.01.2022
13 янв. 2022
чт
22:00
Атлетико
1 : 2
Атлетик
13.01.2022
13 янв. 2022
чт
22:00
Атлетико
1
Атлетик
2
18.09.2021
18 сент. 2021
сб
17:15
Атлетико
0 : 0
Атлетик
18.09.2021
18 сент. 2021
сб
17:15
Атлетико
0
Атлетик
0
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
22:00
Атлетик
2 : 1
Атлетико
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
22:00
Атлетик
2
Атлетико
1
10.03.2021
10 марта 2021
ср
21:00
Атлетико
2 : 1
Атлетик
10.03.2021
10 марта 2021
ср
21:00
Атлетико
2
Атлетик
1
14.06.2020
14 июня 2020
вс
15:00
Атлетик
1 : 1
Атлетико
14.06.2020
14 июня 2020
вс
15:00
Атлетик
1
Атлетико
1
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
22:00
Атлетико
2 : 0
Атлетик
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
22:00
Атлетико
2
Атлетик
0
16.03.2019
16 марта 2019
сб
20:30
Атлетик
2 : 0
Атлетико
16.03.2019
16 марта 2019
сб
20:30
Атлетик
2
Атлетико
0
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
20:30
Атлетико
3 : 2
Атлетик
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
20:30
Атлетико
3
Атлетик
2
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
18:15
Атлетико
2 : 0
Атлетик
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
18:15
Атлетико
2
Атлетик
0
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:00
Атлетик
1 : 2
Атлетико
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:00
Атлетик
1
Атлетико
2
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:45
Атлетико
3 : 1
Атлетик
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:45
Атлетико
3
Атлетик
1
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
18:15
Атлетик
2 : 2
Атлетико
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
18:15
Атлетик
2
Атлетико
2
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
Атлетик
0 : 1
Атлетико
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
Атлетик
0
Атлетико
1
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
20:15
Атлетико
2 : 1
Атлетик
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
20:15
Атлетико
2
Атлетик
1
02.05.2015
02 мая 2015
сб
19:00
Атлетико
0 : 0
Атлетик
02.05.2015
02 мая 2015
сб
19:00
Атлетико
0
Атлетик
0
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
23:00
Атлетик
1 : 4
Атлетико
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
23:00
Атлетик
1
Атлетико
4
29.03.2014
29 марта 2014
сб
22:00
Атлетик
1 : 2
Атлетико
29.03.2014
29 марта 2014
сб
22:00
Атлетик
1
Атлетико
2
29.01.2014
29 янв. 2014
ср
22:00
Атлетик
1 : 2
Атлетико
29.01.2014
29 янв. 2014
ср
22:00
Атлетик
1
Атлетико
2
23.01.2014
23 янв. 2014
чт
22:59
Атлетико
1 : 0
Атлетик
23.01.2014
23 янв. 2014
чт
22:59
Атлетико
1
Атлетик
0
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Новости
Потасовка «Атлетико» и «Ман Сити»: игроки таскали за волосы, плевались, швырялись предметами
#Лига чемпионов
14 апреля, 01:24
Диего Симеоне – революционер, который стал диктатором. Он больше не умеет и тормозит «Атлетико»
#Диего Симеоне
23 февраля, 08:00
«Порту» почти час был в плей-офф – не попал. «Милан» был семь минут – не попал. «Атлетико» 59 минут вылетал из еврокубков – а теперь в плей-офф
#Лига чемпионов
08 декабря 2021, 01:03
Суарес заменился из-за травмы и заплакал. А позже – полетел обнимать забившего Гризманна
#Луис Суарес
08 декабря 2021, 00:25
Фанаты «Ливерпуля» освистали Суареса – за обидные слова и празднование гола. Суарес понял: забил опять, но уже не праздновал
#Луис Суарес
04 ноября 2021, 00:30
Шоу Гризманна: забил два и удалился за удар ногой в ухо. До этого он только однажды получал красную – за оскорбление судьи
#Лига чемпионов
19 октября 2021, 23:55
Наби Кейта из «Ливерпуля» сыграл 5 матчей за 14 дней в трех разных странах. До этого он два года не вылезал из травм
#Наби Кейта
19 октября 2021, 23:33
Зачем Гризманн ушел из «Барселоны»? Почему его оскорбляют фанаты «Атлетико»?
#Антуан Гризманн
01 сентября 2021, 13:22
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«Атлетико» – «Реал». Обзор, прогноз и ставки на матч: 8 мая
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06 мая, 12:15
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13 апреля, 19:40
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«Манчестер Сити» – «Атлетико». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 5 апреля
1
05 апреля, 19:27
1
Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов – нет клубов Серии А и Лиги 1
1
17 марта, 00:52
1
Лига чемпионов: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Атлетико», 15 марта 2022 года
14 марта, 20:11
Лига чемпионов: во сколько начало матча «Манчестер Юнайтед» – «Атлетико», 15 марта 2022 года
14 марта, 20:09
Лига чемпионов: где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Атлетико», 15 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция
14 марта, 20:05
Лига чемпионов: во сколько начало матча «Атлетико» – «МЮ», 23 февраля 2021 года
1
22 февраля, 18:47
1