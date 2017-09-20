Атлетик - Атлетико: 20 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Атлетик
Бильбао
1:2

Атлетик - Атлетико: 20 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Примера, 5 тур

Примера,

Испания
20 сент. 2017, 21:00 МСК
20.09.2017, 21:00 МСК
среда
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Матч окончен 1:2
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

30.04.2022 30 апр. 2022 сб 22:00
Атлетик
2 : 0
Атлетико
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 22:00
Атлетик
2
Атлетико
0
13.01.2022 13 янв. 2022 чт 22:00
Атлетико
1 : 2
Атлетик
13.01.2022 13 янв. 2022 чт 22:00
Атлетико
1
Атлетик
2
18.09.2021 18 сент. 2021 сб 17:15
Атлетико
0 : 0
Атлетик
18.09.2021 18 сент. 2021 сб 17:15
Атлетико
0
Атлетик
0
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 22:00
Атлетик
2 : 1
Атлетико
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 22:00
Атлетик
2
Атлетико
1
10.03.2021 10 марта 2021 ср 21:00
Атлетико
2 : 1
Атлетик
10.03.2021 10 марта 2021 ср 21:00
Атлетико
2
Атлетик
1
14.06.2020 14 июня 2020 вс 15:00
Атлетик
1 : 1
Атлетико
14.06.2020 14 июня 2020 вс 15:00
Атлетик
1
Атлетико
1
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 22:00
Атлетико
2 : 0
Атлетик
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 22:00
Атлетико
2
Атлетик
0
16.03.2019 16 марта 2019 сб 20:30
Атлетик
2 : 0
Атлетико
16.03.2019 16 марта 2019 сб 20:30
Атлетик
2
Атлетико
0
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 20:30
Атлетико
3 : 2
Атлетик
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 20:30
Атлетико
3
Атлетик
2
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 18:15
Атлетико
2 : 0
Атлетик
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 18:15
Атлетико
2
Атлетик
0
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 21:00
Атлетик
1 : 2
Атлетико
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 21:00
Атлетик
1
Атлетико
2
21.05.2017 21 мая 2017 вс 17:45
Атлетико
3 : 1
Атлетик
21.05.2017 21 мая 2017 вс 17:45
Атлетико
3
Атлетик
1
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 18:15
Атлетик
2 : 2
Атлетико
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 18:15
Атлетик
2
Атлетико
2
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
Атлетик
0 : 1
Атлетико
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
Атлетик
0
Атлетико
1
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 20:15
Атлетико
2 : 1
Атлетик
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 20:15
Атлетико
2
Атлетик
1
02.05.2015 02 мая 2015 сб 19:00
Атлетико
0 : 0
Атлетик
02.05.2015 02 мая 2015 сб 19:00
Атлетико
0
Атлетик
0
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 23:00
Атлетик
1 : 4
Атлетико
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 23:00
Атлетик
1
Атлетико
4
29.03.2014 29 марта 2014 сб 22:00
Атлетик
1 : 2
Атлетико
29.03.2014 29 марта 2014 сб 22:00
Атлетик
1
Атлетико
2
29.01.2014 29 янв. 2014 ср 22:00
Атлетик
1 : 2
Атлетико
29.01.2014 29 янв. 2014 ср 22:00
Атлетик
1
Атлетико
2
23.01.2014 23 янв. 2014 чт 22:59
Атлетико
1 : 0
Атлетик
23.01.2014 23 янв. 2014 чт 22:59
Атлетико
1
Атлетик
0

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