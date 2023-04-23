Аталанта - Рома: 23 апреля 2023 смотреть онлайн
Аталанта
Бергамо
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Аталанта - Рома: 23 апреля 2023 смотреть онлайн

Рома
Рим
Серия А, 31 тур

Серия А,

Италия
23 апр. 2023, -:- МСК
23.04.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

05.03.2022 05 марта 2022 сб 20:00
Рома
1 : 0
Аталанта
05.03.2022 05 марта 2022 сб 20:00
Рома
1
Аталанта
0
18.12.2021 18 дек. 2021 сб 17:00
Аталанта
1 : 4
Рома
18.12.2021 18 дек. 2021 сб 17:00
Аталанта
1
Рома
4
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 19:30
Рома
1 : 1
Аталанта
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 19:30
Рома
1
Аталанта
1
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 20:00
Аталанта
4 : 1
Рома
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 20:00
Аталанта
4
Рома
1
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 22:45
Аталанта
2 : 1
Рома
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 22:45
Аталанта
2
Рома
1
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
Рома
0 : 2
Аталанта
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
Рома
0
Аталанта
2
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 17:00
Аталанта
3 : 3
Рома
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 17:00
Аталанта
3
Рома
3
27.08.2018 27 авг. 2018 пн 21:30
Рома
3 : 3
Аталанта
27.08.2018 27 авг. 2018 пн 21:30
Рома
3
Аталанта
3
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 20:00
Рома
1 : 2
Аталанта
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 20:00
Рома
1
Аталанта
2
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 19:00
Аталанта
0 : 1
Рома
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 19:00
Аталанта
0
Рома
1
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:00
Рома
1 : 1
Аталанта
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:00
Рома
1
Аталанта
1
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 17:00
Аталанта
2 : 1
Рома
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 17:00
Аталанта
2
Рома
1
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 13:30
Аталанта
3 : 3
Рома
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 13:30
Аталанта
3
Рома
3
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 17:00
Рома
0 : 2
Аталанта
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 17:00
Рома
0
Аталанта
2
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
Рома
1 : 1
Аталанта
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
Рома
1
Аталанта
1
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 20:00
Аталанта
1 : 2
Рома
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 20:00
Аталанта
1
Рома
2
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 21:45
Рома
3 : 1
Аталанта
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 21:45
Рома
3
Аталанта
1
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 17:00
Аталанта
1 : 1
Рома
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 17:00
Аталанта
1
Рома
1
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 17:00
Аталанта
2 : 3
Рома
24.02.2013 24 февр. 2013 вс 17:00
Аталанта
2
Рома
3
11.12.2012 11 дек. 2012 вт 22:59
Рома
3 : 0
Аталанта
11.12.2012 11 дек. 2012 вт 22:59
Рома
3
Аталанта
0

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