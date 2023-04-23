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|Главный тренер
|
Джан Пьеро Гасперини
|Главный тренер
|
Жозе Моуринью
|мин
|
1
Муссо
Хуан Муссо
|
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
|
19
Джимсити
Берат Джимсити
|
33
Хатебур
Ханс Хатебур
|
10
Бога
Жереми Бога
|
15
де Рон
Мартен де Рон
|
7
Коопмейнерс
Теун Коопмейнерс
|
88
Пашалич
Марио Пашалич
|
11
Фройлер
Ремо Фройлер
|
77
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
|
91
Сапата
Дуван Сапата
|Запасные
|
31
Росси
Франческо Росси
-
|
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
-
|
3
Меле
Йоаким Меле
-
|
28
Демирал
Мерих Демирал
-
|
42
Скальвини
Джорджо Скальвини
-
|
46
Читтадини
Джорджо Читтадини
-
|
72
Иличич
Йосип Иличич
-
|
59
Миранчук
Алексей Миранчук
-
|
32
Пессина
Маттео Пессина
-
|
20
Михаила
Валентин Михаила
-
|
99
Сиссе
Мустафа Сиссе
-
|Главный тренер
|
Джан Пьеро Гасперини
|мин
|
1
Патрисиу
Руй Патрисиу
|
3
Ибаньес
Рожер Ибаньес
|
6
Смоллинг
Крис Смоллинг
|
23
Манчини
Джанлука Манчини
|
2
Карсдорп
Рик Карсдорп
|
4
Кристанте
Бриан Кристанте
|
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
|
77
Мхитарян
Генрих Мхитарян
|
22
Дзаньоло
Николо Дзаньоло
|
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
|
59
Залевски
Никола Залевски
|Запасные
|
87
Фузато
Даниэль Фузато
-
|
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
-
|
24
Кумбула
Мараш Кумбула
-
|
5
Винья
Матиас Винья
-
|
27
Оливейра
Сержиу Оливейра
-
|
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
-
|
17
Верету
Жордан Верету
-
|
52
Бове
Эдоардо Бове
-
|
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
-
|
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
-
|
11
Перес
Карлес Перес
-
|
64
Афена-Гьян
Феликс Афена-Гьян
-
|Главный тренер
|
Жозе Моуринью