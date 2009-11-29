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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Чераволо 13
1:2
Матч завершен
Рома
Рим
Вучинич 44
Перротта 64
Серия А, 14 тур
Серия А,
14 тур
Италия
29 нояб. 2009, 17:00 МСК
29.11.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
0
Консильи
Андреа Консильи
90
0
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
0
Бьянко
Паоло Бьянко
90
0
Пеллегрино
Максимилано Пеллегрино
90
0
Гарич
Гиорги Гарич
90
0
Де Ашентис
Диего Де Ашентис
90
0
Падоин
Симоне Падоин
90
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
0
Аквафреска
Роберт Аквафреска
76
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки
90
0
Чераволо
Фабио Чераволо
13'
13'
90
Запасные
0
Коппола
Фердинандо Коппола
0
Таламонти
Леонардо Таламонти
0
Мадонна
Никола Мадонна
0
Дони
Кристиано Дони
0
Касерта
Фабио Касерта
Рома
мин
0
Сержио
Жулио Сержио
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Жуан
Жуан
90
0
Мексес
Филипп Мексес
90
0
Мотта
Марко Мотта
82
0
Перротта
Симоне Перротта
64'
64'
73
0
Писарро
Давид Писарро
90
0
Бриги
Маттео Бриги
90
0
Вучинич
Мирко Вучинич
44'
44'
90
0
Тотти
Франческо Тотти
90
0
Менез
Жереми Менез
62
Запасные
0
Дони
Дони
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
0
Фати
Рикардо Фати
0
Таддеи
Родриго Таддеи
0
Губерти
Стефано Губерти
0
Баптиста
Жулио Баптиста
0
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука