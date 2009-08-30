Матч завершен
Аталанта
Бергамо
0:1
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Моретти 45
Серия А, 2 тур

Серия А,

2 тур

Италия
30 авг. 2009, 21:45 МСК
30.08.2009, 21:45 МСК
воскресенье
Массимилиано Саккани
Массимилиано Саккани
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
0
Консильи
Андреа Консильи
90
0
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
0
Таламонти
Леонардо Таламонти
90
0
Манфредини
Томас Манфредини
90
0
Гарич
Гиорги Гарич
90
0
Падоин
Симоне Падоин
90
0
Баррето
Эдгар Баррето
90
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
76
0
Дони
Кристиано Дони
90
0
Аквафреска
Роберт Аквафреска
90
Запасные
0
Коппола
Фердинандо Коппола
0
Бьянко
Паоло Бьянко
0
Пелузо
Федерико Пелузо
0
Мадонна
Никола Мадонна
0
Касерта
Фабио Касерта
0
Радованович
Иван Радованович
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки
Дженоа
мин
0
Фигуэроа
Лусиано Фигуэроа
52
0
Амелия
Марко Амелия
90
0
Фатич
Иван Фатич
90
0
Кришито
Доменико Кришито
90
0
Моретти
Эмилиано Моретти
45'
45'
90
0
Томович
Ненад Томович
90
0
Место
Джандоменико Место
90
0
Сапатер
Альберто Сапатер
65
0
Миланетто
Омар Миланетто
90
0
Росси
Марко Росси
90
0
Паласио
Родриго Паласио
73
Запасные
0
Скарпи
Алессио Скарпи
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
0
Бьява
Джузеппе Бьява
0
Эспозито
Андреа Эспозито
0
Модесто
Франческо Модесто
0
Харджа
Хуссин Харджа
0
Скулли
Джузеппе Скулли