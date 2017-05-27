Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Гомес 52
1:0
Матч завершен
Кьево
Верона
Серия А, 38 тур

Серия А,

38 тур

Италия
27 мая 2017, 19:00 МСК
27.05.2017, 19:00 МСК
суббота
Доменико Чели
Доменико Чели
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
50
10
Гомес
Алехандро Гомес
52'
52'
71
27
Куртич
Ясмин Куртич
86
4
Кристанте
Бриан Кристанте
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
24
Конти
Андреа Конти
90
29
Петанья
Андреа Петанья
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
6
Жуканович
Эрвин Жуканович
33
Хатебур
Ханс Хатебур
95
Бастони
Алессандро Бастони
87
Мунье
Антони Мунье
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
88
Грасси
Альберто Грасси
19
Кессье
Франк Кессье
43
Палоски
Альберто Палоски
9
Пешич
Александар Пешич
Кьево
мин
90
Секулин
Андреа Секулин
90
28
Бастьен
Самюэль Бастьен
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
2
Сполли
Николас Сполли
90
13
Иско
Мариано Иско
90
1
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
62
23
Бирса
Вальтер Бирса
71
97
Депаоли
Фабио Депаоли
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
45
Запасные
32
Брессан
Вальтер Брессан
70
Соррентино
Стефано Соррентино
20
Сардо
Дженнаро Сардо
21
Фрей
Николас Фрей
15
Польяно
Чезаре Польяно
77
Трояни
Микеле Трояни
80
Кийин
Софьян Кийин
55
Вигнато
Эмануэл Вигнато
78
Раббас
Мохамед Раббас
7
Гакпе
Серж Гакпе
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
9
Исуфай
Андре Исуфай