Матч завершен
Кьево
Верона
Пеллисьер 62
1:4
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Гомес 4
Гомес 23
Конти 42
Фройлер 69
Серия А, 19 тур

Серия А,

19 тур

Италия
8 янв. 2017, 17:00 МСК
8.01.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Кьево
мин
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
1
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
45
8
Радованович
Иван Радованович
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
84
19
Кастро
Лукас Кастро
90
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
62'
62'
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
45
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
32
Брессан
Вальтер Брессан
12
Цесар
Боштьян Цесар
2
Сполли
Николас Сполли
13
Иско
Мариано Иско
28
Бастьен
Самюэль Бастьен
97
Депаоли
Фабио Депаоли
80
Кийин
Софьян Кийин
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
45
Инглесе
Роберто Инглесе
Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
6
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
4'
23'
4', 23'
87
88
Грасси
Альберто Грасси
68
11
Фройлер
Ремо Фройлер
69'
69'
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
90
24
Конти
Андреа Конти
42'
42'
90
Запасные
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
30
Басси
Давиде Басси
25
Конко
Абдулай Конко
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
95
Бастони
Алессандро Бастони
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
4
Гальярдини
Роберто Гальярдини
43
Палоски
Альберто Палоски
9
Пешич
Александар Пешич