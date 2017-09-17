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|Запасные
|
90
Секулин
Андреа Секулин
-
|
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
-
|
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
-
|
27
Депаоли
Фабио Депаоли
-
|
4
Ригони
Никола Ригони
-
|
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
-
|
9
Степински
Мариуш Степински
-
|
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
-
|Запасные
|
31
Росси
Франческо Росси
-
|
1
Бериша
Этрит Бериша
-
|
8
Госенс
Робин Госенс
-
|
95
Бастони
Алессандро Бастони
-
|
10
Гомес
Алехандро Гомес
-
|
4
Кристанте
Бриан Кристанте
-
|
32
Хаас
Николас Хаас
-
|
23
Мелегони
Филиппо Мелегони
-
События
Матч окончен 1:1
85'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:1
ГОЛ! 1:0
52'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
44'
Желтая карточка
41'
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