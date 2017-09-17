Кьево - Аталанта: 17 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Кьево
Верона
Бастьен 52
1:1

Кьево - Аталанта: 17 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Гомес 85
Серия А, 4 тур

Серия А,

Италия
17 сент. 2017, 19:00 МСК
17.09.2017, 19:00 МСК
воскресенье
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События

Матч окончен 1:1
85'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:1
Алехандро Гомес
ГОЛ! 1:0
Самюэль Бастьен
52'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Самюэль Бастьен
44'
Желтая карточка
Боштьян Цесар
41'
Начало матча

Прошлые матчи

17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
Аталанта
1 : 1
Кьево
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
Аталанта
1
Кьево
1
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 16:00
Кьево
1 : 5
Аталанта
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 16:00
Кьево
1
Аталанта
5
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 17:00
Аталанта
1 : 0
Кьево
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 17:00
Аталанта
1
Кьево
0
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 19:00
Кьево
1 : 1
Аталанта
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 19:00
Кьево
1
Аталанта
1
27.05.2017 27 мая 2017 сб 19:00
Аталанта
1 : 0
Кьево
27.05.2017 27 мая 2017 сб 19:00
Аталанта
1
Кьево
0
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 17:00
Кьево
1 : 4
Аталанта
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 17:00
Кьево
1
Аталанта
4
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 16:00
Аталанта
1 : 0
Кьево
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 16:00
Аталанта
1
Кьево
0
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 17:00
Кьево
1 : 0
Аталанта
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 17:00
Кьево
1
Аталанта
0
24.05.2015 24 мая 2015 вс 16:00
Кьево
1 : 1
Аталанта
24.05.2015 24 мая 2015 вс 16:00
Кьево
1
Аталанта
1
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 17:00
Аталанта
1 : 1
Кьево
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 17:00
Аталанта
1
Кьево
1
02.03.2014 02 марта 2014 вс 17:00
Аталанта
2 : 1
Кьево
02.03.2014 02 марта 2014 вс 17:00
Аталанта
2
Кьево
1
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 19:00
Кьево
0 : 1
Аталанта
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 19:00
Кьево
0
Аталанта
1
19.05.2013 19 мая 2013 вс 16:00
Аталанта
2 : 2
Кьево
19.05.2013 19 мая 2013 вс 16:00
Аталанта
2
Кьево
2
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 17:00
Кьево
1 : 0
Аталанта
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 17:00
Кьево
1
Аталанта
0
24.04.2012 24 апр. 2012 вт 19:30
Аталанта
1 : 0
Кьево
24.04.2012 24 апр. 2012 вт 19:30
Аталанта
1
Кьево
0
04.12.2011 04 дек. 2011 вс 17:00
Кьево
0 : 0
Аталанта
04.12.2011 04 дек. 2011 вс 17:00
Кьево
0
Аталанта
0
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 17:00
Аталанта
0 : 1
Кьево
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 17:00
Аталанта
0
Кьево
1
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 16:00
Кьево
1 : 1
Аталанта
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 16:00
Кьево
1
Аталанта
1
01.03.2009 01 марта 2009 вс 17:00
Аталанта
0 : 2
Кьево
01.03.2009 01 марта 2009 вс 17:00
Аталанта
0
Кьево
2
19.10.2008 19 окт. 2008 вс 16:00
Кьево
1 : 1
Аталанта
19.10.2008 19 окт. 2008 вс 16:00
Кьево
1
Аталанта
1

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