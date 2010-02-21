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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
0:1
Матч завершен
Кьево
Верона
Пеллисьер 44
Серия А, 25 тур
Серия А,
25 тур
Италия
21 февр. 2010, 17:00 МСК
21.02.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Кристиан Бриги
Кристиан Бриги
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
0
Консильи
Андреа Консильи
90
0
Бьянко
Паоло Бьянко
90
0
Таламонти
Леонардо Таламонти
90
0
Пелузо
Федерико Пелузо
90
0
Гарич
Гиорги Гарич
90
0
Падоин
Симоне Падоин
74
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
0
Феррейра-Пинто
Адриано Феррейра-Пинто
46
0
Дони
Кристиано Дони
90
0
Аморузо
Никола Аморузо
65
Запасные
0
Коппола
Фердинандо Коппола
0
Капелли
Даниэле Капелли
0
Дзанетти
Паоло Дзанетти
0
Вольпи
Серджо Вольпи
0
Чевантон
Эрнесто Чевантон
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки
0
Чераволо
Фабио Чераволо
Кьево
мин
0
Соррентино
Стефано Соррентино
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
90
0
Мореро
Сантьяго Мореро
78
0
Йепес
Марио Йепес
90
0
Фрей
Николас Фрей
90
0
Марколини
Микеле Марколини
90
0
Ригони
Лука Ригони
90
0
Пинци
Джампьеро Пинци
90
0
Лусиано
Лусиано
66
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
44'
44'
90
0
Де Паула
Маркос Ариэл Де Паула
79
Запасные
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
0
Йокич
Боян Йокич
0
Манделли
Давиде Манделли
0
Бентивольо
Симоне Бентивольо
0
Арьятти
Лука Арьятти
0
Богдани
Эрьон Богдани
0
Граноче
Пабло Граноче