Матч завершен
Арсенал
Тула
Берхамов 16
Сунзу 62
2:1
Матч завершен
Анжи
Махачкала
Хубулов 22
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
28 апр. 2018, 19:30 МСК
28.04.2018, 19:30 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
36
Левашов
Михаил Левашов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
62'
62'
90
14
Хагуш
Анри Хагуш
90
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
16'
16'
90
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
24
Дзюба
Артем Дзюба
90
18
Джорджевич
Лука Джорджевич
60
10
Кангва
Эванс Кангва
90
Запасные
16
Березин
Алексей Березин
1
Обухов
Игорь Обухов
71
Денисов
Александр Денисов
8
Григалава
Гиа Григалава
52
Новосельцев
Иван Новосельцев
22
Буранов
Данила Буранов
17
Аджоев
Гурам Аджоев
80
Ивакин
Ярослав Ивакин
88
Шевченко
Игорь Шевченко
19
Расич
Федерико Расич
Анжи
мин
98
Будаков
Александр Будаков
90
3
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
5
Мусалов
Магомед Мусалов
90
14
Армаш
Игорь Армаш
90
52
Самарджич
Мирал Самарджич
90
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
94
Данченко
Олег Данченко
90
6
Антон
Пол Антон
90
10
Поку
Квадво Поку
68
8
Хубулов
Арсен Хубулов
22'
22'
87
49
Прудников
Александр Прудников
80
Запасные
1
Сугробов
Владимир Сугробов
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
4
Чайковский
Игорь Чайковский
13
Глебов
Данил Глебов
7
Хамдамов
Достон Хамдамов
91
Яковлев
Павел Яковлев
88
Маркелов
Иван Маркелов
9
Будковский
Филипп Будковский
99
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано