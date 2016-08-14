Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Златан Ибрагимович
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Белоруссия
США
Канада
Косово
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Анжи
Махачкала
Маевский 45
1:0
Матч завершен
Арсенал
Тула
РПЛ, 3 тур
РПЛ,
3 тур
Россия
14 авг. 2016, 20:00 МСК
14.08.2016, 20:00 МСК
воскресенье
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
57
Мусалов
Магомед Мусалов
90
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
30
Гасанов
Шамиль Гасанов
90
67
Тигиев
Георгий Тигиев
64
4
Лазич
Дарко Лазич
90
21
Ямбере
Седрик Ямбере
90
14
Бериша
Бернард Бериша
90
20
Маевский
Иван Маевский
45'
45'
90
91
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
70
28
Будковский
Филипп Будковский
90
Запасные
1
Юрченко
Давид Юрченко
16
Шафинский
Юрий Шафинский
25
Менса
Джонатан Менса
61
Белов
Антон Белов
58
Эльмурзаев
Магомед Эльмурзаев
33
Газимагомедов
Анвар Газимагомедов
6
Мкртчян
Карлен Мкртчян
20
Мутари
Амаду Мутари
17
Георгиевский
Святослав Георгиевский
49
Кузьмин
Юрий Кузьмин
15
Щербак
Дмитрий Щербак
94
Боли
Янник Боли
Арсенал
мин
1
Герус
Роман Герус
90
22
Тесак
Лукаш Тесак
90
71
Денисов
Александр Денисов
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
29
Горбатюк
Александр Горбатюк
90
10
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
90
8
Шешуков
Александр Шешуков
90
20
Стеклов
Вадим Стеклов
80
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
90
63
Шевченко
Игорь Шевченко
59
23
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
55
Запасные
36
Левашов
Михаил Левашов
2
Ершов
Иван Ершов
3
Калешин
Игорь Калешин
4
Айдов
Дмитрий Айдов
15
Столяренко
Александр Столяренко
24
Смирнов
Дмитрий Смирнов
39
Горбатенко
Игорь Горбатенко
28
Рыжков
Владислав Рыжков
32
Горбанец
Андрей Горбанец
84
Власов
Олег Власов
16
Фримпонг
Эммануэль Фримпонг
11
Аппаев
Хызыр Аппаев