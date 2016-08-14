Матч завершен
Анжи
Махачкала
Маевский 45
1:0
Матч завершен
Арсенал
Тула
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
14 авг. 2016, 20:00 МСК
14.08.2016, 20:00 МСК
воскресенье
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
57
Мусалов
Магомед Мусалов
90
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
30
Гасанов
Шамиль Гасанов
90
67
Тигиев
Георгий Тигиев
64
4
Лазич
Дарко Лазич
90
21
Ямбере
Седрик Ямбере
90
14
Бериша
Бернард Бериша
90
20
Маевский
Иван Маевский
45'
45'
90
91
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
70
28
Будковский
Филипп Будковский
90
Запасные
1
Юрченко
Давид Юрченко
16
Шафинский
Юрий Шафинский
25
Менса
Джонатан Менса
61
Белов
Антон Белов
58
Эльмурзаев
Магомед Эльмурзаев
33
Газимагомедов
Анвар Газимагомедов
6
Мкртчян
Карлен Мкртчян
20
Мутари
Амаду Мутари
17
Георгиевский
Святослав Георгиевский
49
Кузьмин
Юрий Кузьмин
15
Щербак
Дмитрий Щербак
94
Боли
Янник Боли
Арсенал
мин
1
Герус
Роман Герус
90
22
Тесак
Лукаш Тесак
90
71
Денисов
Александр Денисов
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
29
Горбатюк
Александр Горбатюк
90
10
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
90
8
Шешуков
Александр Шешуков
90
20
Стеклов
Вадим Стеклов
80
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
90
63
Шевченко
Игорь Шевченко
59
23
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
55
Запасные
36
Левашов
Михаил Левашов
2
Ершов
Иван Ершов
3
Калешин
Игорь Калешин
4
Айдов
Дмитрий Айдов
15
Столяренко
Александр Столяренко
24
Смирнов
Дмитрий Смирнов
39
Горбатенко
Игорь Горбатенко
28
Рыжков
Владислав Рыжков
32
Горбанец
Андрей Горбанец
84
Власов
Олег Власов
16
Фримпонг
Эммануэль Фримпонг
11
Аппаев
Хызыр Аппаев