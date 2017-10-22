Матч завершен
Анжи
Махачкала
Габулов 7
Хубулов 49
Гулиев 64
3:2
Матч завершен
Арсенал
Тула
Ткачев 40
Джорджевич 65
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
22 окт. 2017, 19:00 МСК
22.10.2017, 19:00 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
47
Лория
Георгий Лория
90
49
Прудников
Александр Прудников
90
3
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
14
Армаш
Игорь Армаш
90
52
Самарджич
Мирал Самарджич
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
78
Бакаев
Михаил Бакаев
46
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
8
Хубулов
Арсен Хубулов
49'
49'
69
88
Маркелов
Иван Маркелов
90
Запасные
98
Будаков
Александр Будаков
26
Шлеев
Юрий Шлеев
7
Кацаев
Адлан Кацаев
4
Чайковский
Игорь Чайковский
77
Гулиев
Аяз Гулиев
64'
25
Паном
Гаточ Паном
91
Яковлев
Павел Яковлев
19
Долгов
Павел Долгов
99
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
96
Дибиргаджиев
Джамал Дибиргаджиев
0
Иванченко
Иван Иванченко
Арсенал
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
7'
7'
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
34
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
55
Бурчану
Александру Бурчану
90
87
Максимов
Илья Максимов
83
11
Ткачев
Сергей Ткачев
40'
40'
83
18
Джорджевич
Лука Джорджевич
65'
65'
90
10
Кангва
Эванс Кангва
90
Запасные
36
Левашов
Михаил Левашов
16
Березин
Алексей Березин
71
Денисов
Александр Денисов
8
Григалава
Гиа Григалава
14
Хагуш
Анри Хагуш
25
Ярмолицкий
Артем Ярмолицкий
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
88
Шевченко
Игорь Шевченко
33
Сикоев
Асланбек Сикоев
19
Расич
Федерико Расич