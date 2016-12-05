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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Арсенал
Тула
Беляев 70
1:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 17 тур
РПЛ,
17 тур
Россия
5 дек. 2016, 19:30 МСК
5.12.2016, 19:30 МСК
понедельник
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
36
Левашов
Михаил Левашов
90
29
Горбатюк
Александр Горбатюк
90
6
Беляев
Максим Беляев
70'
70'
90
21
Вергара
Жерсон Вергара
90
2
Ершов
Иван Ершов
90
14
Хагуш
Анри Хагуш
90
20
Стеклов
Вадим Стеклов
90
78
Максимов
Илья Максимов
78
39
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
77
Берхамов
Кантемир Берхамов
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
89
Запасные
77
Фильцов
Александр Фильцов
31
Березин
Алексей Березин
4
Айдов
Дмитрий Айдов
47
Рукас
Андрюс Рукас
8
Шешуков
Александр Шешуков
28
Рыжков
Владислав Рыжков
84
Власов
Олег Власов
23
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
11
Аппаев
Хызыр Аппаев
Анжи
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
26
Шандао
Шандао
90
30
Гасанов
Шамиль Гасанов
90
67
Тигиев
Георгий Тигиев
79
20
Маевский
Иван Маевский
90
91
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
87
10
Иличевич
Иво Иличевич
61
17
Георгиевский
Святослав Георгиевский
90
94
Боли
Янник Боли
90
28
Будковский
Филипп Будковский
90
Запасные
1
Юрченко
Давид Юрченко
16
Шафинский
Юрий Шафинский
61
Белов
Антон Белов
99
Обертан
Габриэль Обертан
88
Газимагомедов
Анвар Газимагомедов
20
Мутари
Амаду Мутари
14
Бериша
Бернард Бериша
15
Щербак
Дмитрий Щербак
70
Магомедов
Рашид Магомедов