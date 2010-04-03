Матч завершен
Анжи
Махачкала
2:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
3 апр. 2010, 15:15 МСК
3.04.2010, 15:15 МСК
суббота
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы