Матч завершен
Алания
Владикавказ
0:1
Матч завершен
Анжи
Махачкала
Траоре 7
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
24 сент. 2012, 18:00 МСК
24.09.2012, 18:00 МСК
понедельник
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
0
Помазан
Евгений Помазан
90
0
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Карлос
Жоао Карлос
90
0
Агаларов
Камиль Агаларов
66
0
Жирков
Юрий Жирков
90
0
Диарра
Лассана Диарра
90
0
Жусилей
Жусилей
90
0
Это'О
Самуэль Это'О
90
0
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
76
0
Траоре
Ласина Траоре
7'
7'
90
Запасные
0
Джиоев
Азамат Джиоев
0
Логашов
Арсений Логашов
0
Габулов
Георгий Габулов
0
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
0
Шатов
Олег Шатов
0
Смолов
Федор Смолов