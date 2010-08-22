Матч завершен
Алания
Владикавказ
0:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
22 авг. 2010, 19:45 МСК
22.08.2010, 19:45 МСК
воскресенье
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
0
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
0
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
0
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
0
Пекович
Митар Пекович
90
0
Шукуров
Махир Шукуров
79
0
Жосан
Николай Жосан
55
0
Кебе
Баи-Ибра Кебе
90
0
Бакаев
Михаил Бакаев
90
0
Цораев
Давид Цораев
90
0
Агаларов
Камиль Агаларов
90
0
Стрелков
Игорь Стрелков
90
Запасные
0
Абаев
Илья Абаев
0
Хизанейшвили
Отар Хизанейшвили
0
Клява
Оскарс Клява
0
Стрельцов
Андрей Стрельцов
0
Бурзиев
Шамиль Бурзиев
0
Кухарчук
Илья Кухарчук
0
Васильев
Дмитрий Васильев