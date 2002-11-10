Матч завершен
Анжи
Махачкала
0:1
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
10 нояб. 2002, -:- МСК
10.11.2002, -:- МСК
воскресенье
Составы