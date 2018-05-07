Матч завершен
Анжи
Махачкала
0:2
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Родолфо 18
Роши 87
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
7 мая 2018, 19:30 МСК
7.05.2018, 19:30 МСК
понедельник
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
49
Прудников
Александр Прудников
59
98
Будаков
Александр Будаков
90
3
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
5
Мусалов
Магомед Мусалов
90
14
Армаш
Игорь Армаш
90
52
Самарджич
Мирал Самарджич
90
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
94
Данченко
Олег Данченко
90
6
Антон
Пол Антон
90
8
Хубулов
Арсен Хубулов
90
99
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
90
Запасные
34
Репин
Никита Репин
1
Сугробов
Владимир Сугробов
4
Чайковский
Игорь Чайковский
10
Поку
Квадво Поку
13
Глебов
Данил Глебов
7
Хамдамов
Достон Хамдамов
91
Яковлев
Павел Яковлев
88
Маркелов
Иван Маркелов
9
Будковский
Филипп Будковский
90
Калмыков
Амур Калмыков
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
95
Митришев
Магомед Митришев
72
2
Родолфо
Родолфо
18'
18'
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
77
Бериша
Бернард Бериша
46
23
Швец
Антон Швец
90
18
Балай
Беким Балай
66
11
Исмаэл
Исмаэл
90
Запасные
31
Шепляков
Александр Шепляков
3
Плиев
Заурбек Плиев
22
Кацаев
Адлан Кацаев
24
Гиголаев
Роланд Гиголаев
19
Иванов
Олег Иванов
10
Кадыров
Халид Кадыров
21
Роши
Одисе Роши
87'
70
Бацуев
Аюб Бацуев
93
Ахъядов
Апти Ахъядов
17
Мбенг
Аблае Мбенг
91
Умаев
Идрис Умаев
8
Лео
Лео