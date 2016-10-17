Матч завершен
Анжи
Махачкала
0:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
17 окт. 2016, 19:30 МСК
17.10.2016, 19:30 МСК
понедельник
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
57
Мусалов
Магомед Мусалов
90
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
69
26
Шандао
Шандао
90
30
Гасанов
Шамиль Гасанов
90
21
Ямбере
Седрик Ямбере
90
24
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
18
Маевский
Иван Маевский
90
8
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
46
10
Иличевич
Иво Иличевич
90
94
Боли
Янник Боли
86
Запасные
1
Юрченко
Давид Юрченко
16
Шафинский
Юрий Шафинский
25
Менса
Джонатан Менса
77
Тигиев
Георгий Тигиев
61
Белов
Антон Белов
95
Эльмурзаев
Магомед Эльмурзаев
20
Мутари
Амаду Мутари
14
Бериша
Бернард Бериша
13
Щербак
Дмитрий Щербак
28
Будковский
Филипп Будковский
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
20
Торже
Габриэль Торже
74
10
Грозав
Георге Теодор Грозав
82
14
Кузяев
Далер Кузяев
90
23
Пирис
Факундо Пирис
90
95
Митришев
Магомед Митришев
81
18
Балай
Беким Балай
90
Запасные
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
2
Родолфо
Родолфо
5
Плиев
Заурбек Плиев
3
Брызгалов
Сергей Брызгалов
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
19
Иванов
Олег Иванов
7
Кадыров
Халид Кадыров
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
21
Роши
Одисе Роши
8
Кен
Педро Кен
9
Садаев
Заур Садаев
17
Мбенг
Аблае Мбенг