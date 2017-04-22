Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
США
Белоруссия
Канада
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ахмат
Грозный
0:1
Матч завершен
Анжи
Махачкала
Браун Форбс 14
РПЛ, 24 тур
РПЛ,
24 тур
Россия
22 апр. 2017, 19:00 МСК
22.04.2017, 19:00 МСК
суббота
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
5
Плиев
Заурбек Плиев
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
78
21
Роши
Одисе Роши
66
21
Кузяев
Далер Кузяев
90
95
Митришев
Магомед Митришев
64
18
Балай
Беким Балай
90
Запасные
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
2
Родолфо
Родолфо
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
19
Иванов
Олег Иванов
20
Торже
Габриэль Торже
7
Кадыров
Халид Кадыров
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
23
Пирис
Факундо Пирис
14
Бериша
Бернард Бериша
9
Садаев
Заур Садаев
17
Мбенг
Аблае Мбенг
Анжи
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
90
57
Мусалов
Магомед Мусалов
90
5
Жиров
Александр Жиров
90
97
Фибел
Томас Фибел
90
94
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
14'
14'
62
91
Яковлев
Павел Яковлев
90
77
Гулиев
Аяз Гулиев
90
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
10
Кацаев
Адлан Кацаев
90
14
Дудиев
Аслан Дудиев
36
28
Будковский
Филипп Будковский
82
Запасные
85
Фильцов
Александр Фильцов
7
Агаларов
Камиль Агаларов
3
Брызгалов
Сергей Брызгалов
30
Гасанов
Шамиль Гасанов
13
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
90
Лях
Андрей Лях
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
17
Георгиевский
Святослав Георгиевский
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
9
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
19
Долгов
Павел Долгов