Матч завершен
Ахмат
Грозный
0:1
Матч завершен
Анжи
Махачкала
Браун Форбс 14
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
22 апр. 2017, 19:00 МСК
22.04.2017, 19:00 МСК
суббота
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
5
Плиев
Заурбек Плиев
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
78
21
Роши
Одисе Роши
66
21
Кузяев
Далер Кузяев
90
95
Митришев
Магомед Митришев
64
18
Балай
Беким Балай
90
Запасные
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
2
Родолфо
Родолфо
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
19
Иванов
Олег Иванов
20
Торже
Габриэль Торже
7
Кадыров
Халид Кадыров
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
23
Пирис
Факундо Пирис
14
Бериша
Бернард Бериша
9
Садаев
Заур Садаев
17
Мбенг
Аблае Мбенг
Анжи
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
90
57
Мусалов
Магомед Мусалов
90
5
Жиров
Александр Жиров
90
97
Фибел
Томас Фибел
90
94
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
14'
14'
62
91
Яковлев
Павел Яковлев
90
77
Гулиев
Аяз Гулиев
90
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
10
Кацаев
Адлан Кацаев
90
14
Дудиев
Аслан Дудиев
36
28
Будковский
Филипп Будковский
82
Запасные
85
Фильцов
Александр Фильцов
7
Агаларов
Камиль Агаларов
3
Брызгалов
Сергей Брызгалов
30
Гасанов
Шамиль Гасанов
13
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
90
Лях
Андрей Лях
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
17
Георгиевский
Святослав Георгиевский
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
9
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
19
Долгов
Павел Долгов