Матч завершен
Ахмат
Грозный
Сампайо 90
1:1
Матч завершен
Анжи
Махачкала
Яковлев 90
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
30 окт. 2017, 19:30 МСК
30.10.2017, 19:30 МСК
понедельник
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
33
Гудиев
Виталий Гудиев
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
94
Сампайо
Филипе Сампайо
90'
90'
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
77
Бериша
Бернард Бериша
90
21
Роши
Одисе Роши
55
23
Швец
Антон Швец
90
9
Садаев
Заур Садаев
46
95
Митришев
Магомед Митришев
83
11
Исмаэл
Исмаэл
90
Запасные
16
Городов
Евгений Городов
3
Плиев
Заурбек Плиев
10
Кадыров
Халид Кадыров
70
Бацуев
Аюб Бацуев
14
Раванелли
Раванелли
93
Ахъядов
Апти Ахъядов
18
Балай
Беким Балай
17
Мбенг
Аблае Мбенг
8
Лео
Лео
Анжи
мин
47
Лория
Георгий Лория
90
3
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
52
Самарджич
Мирал Самарджич
90
91
Яковлев
Павел Яковлев
90'
90'
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
78
Бакаев
Михаил Бакаев
90
94
Данченко
Олег Данченко
90
8
Хубулов
Арсен Хубулов
63
49
Прудников
Александр Прудников
88
88
Маркелов
Иван Маркелов
90
Запасные
98
Будаков
Александр Будаков
26
Шлеев
Юрий Шлеев
14
Армаш
Игорь Армаш
4
Чайковский
Игорь Чайковский
77
Гулиев
Аяз Гулиев
19
Долгов
Павел Долгов
99
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
96
Дибиргаджиев
Джамал Дибиргаджиев
74
Иванченко
Иван Иванченко