Алания - Текстильщик: 29 августа 2021 смотреть онлайн

Алания
Владикавказ
-:-

Алания - Текстильщик: 29 августа 2021 смотреть онлайн

Текстильщик
Иваново
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
29 авг. 2021, -:- МСК
29.08.2021, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

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Алания
мин
1
Солдатенко
Ростислав Солдатенко
4
Качмазов
Сослан Качмазов
5
Багаев
Алан Багаев
19
Бутаев
Аллон Бутаев
15
Кочиев
Хетаг Кочиев
10
Хадарцев
Батраз Хадарцев
13
Засеев
Азамат Засеев
8
Хугаев
Алан Хугаев
97
Магомедов
Бутта Магомедов
99
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
14
Машуков
Ислам Машуков
Запасные
70
Гурциев
Батраз Гурциев
-
70
Гурциев
Батраз Гурциев
-
3
Шавлохов
Давид Шавлохов
-
12
Рашид
Содик Рашид
-
21
Кокоев
Батрадз Кокоев
-
80
Хосонов
Хетаг Хосонов
-
21
Кокоев
Батрадз Кокоев
-
6
Цараев
Алан Цараев
-
18
Кобесов
Давид Кобесов
-
11
Хубулов
Владимир Хубулов
-
6
Цараев
Алан Цараев
-
9
Суанов
Руслан Суанов
-
Главный тренер
Спартак Гогниев
Текстильщик
мин
7
Горюшкин
Алексей Горюшкин
90
Хрипков
Андрей Хрипков
76
Агеев
Александр Агеев
1
Смирнов
Алексей Смирнов
20
Альшанский
Валерий Альшанский
23
Макушкин
Алексей Макушкин
70
Машуков
Хачим Машуков
71
Бачинский
Максим Бачинский
95
Губочкин
Алексей Губочкин
57
Мнацаканян
Альберт Мнацаканян
17
Фомин
Денис Фомин
Запасные
16
Киселев
Максим Киселев
-
55
Морозов
Юрий Морозов
-
88
Обивалин
Сергей Обивалин
-
22
Маричев
Евгений Маричев
-
15
Семашкин
Дмитрий Семашкин
-
5
Сметанкин
Александр Сметанкин
-
97
Каменщиков
Дмитрий Каменщиков
-
Главный тренер
Сергей Павлов

Прошлые матчи

24.03.2021 24 марта 2021 ср 17:00
Текстильщик
0 : 2
Алания
24.03.2021 24 марта 2021 ср 17:00
Текстильщик
0
Алания
2
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 17:00
Алания
3 : 1
Текстильщик
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 17:00
Алания
3
Текстильщик
1