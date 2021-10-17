Алания - Нефтехимик: 17 октября 2021 смотреть онлайн

Алания
Владикавказ
-:-

Алания - Нефтехимик: 17 октября 2021 смотреть онлайн

Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 18 тур

ФНЛ,

18 тур

Россия
17 окт. 2021, -:- МСК
17.10.2021, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

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Алания
мин
1
Солдатенко
Ростислав Солдатенко
4
Качмазов
Сослан Качмазов
5
Багаев
Алан Багаев
19
Бутаев
Аллон Бутаев
15
Кочиев
Хетаг Кочиев
10
Хадарцев
Батраз Хадарцев
13
Засеев
Азамат Засеев
8
Хугаев
Алан Хугаев
97
Магомедов
Бутта Магомедов
99
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
14
Машуков
Ислам Машуков
Запасные
70
Гурциев
Батраз Гурциев
-
70
Гурциев
Батраз Гурциев
-
3
Шавлохов
Давид Шавлохов
-
12
Рашид
Содик Рашид
-
21
Кокоев
Батрадз Кокоев
-
80
Хосонов
Хетаг Хосонов
-
21
Кокоев
Батрадз Кокоев
-
6
Цараев
Алан Цараев
-
18
Кобесов
Давид Кобесов
-
11
Хубулов
Владимир Хубулов
-
6
Цараев
Алан Цараев
-
9
Суанов
Руслан Суанов
-
Главный тренер
Спартак Гогниев
Нефтехимик
мин
18
Исупов
Вячеслав Исупов
10
Уридия
Мераби Уридия
94
Первушин
Федор Первушин
5
Потапов
Лев Потапов
12
Ширяев
Максим Ширяев
89
Яковлев
Михаил Яковлев
37
Юшин
Александр Юшин
4
Семенов
Андрей Семенов
44
Калугин
Никита Калугин
95
Петров
Илья Петров
97
Котик
Артем Котик
Запасные
27
Голубев
Андрей Голубев
-
51
Агапов
Илья Агапов
-
29
Денисов
Роман Денисов
-
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
-
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
-
54
Калачев
Илья Калачев
-
17
Канаев
Михаил Канаев
-
2
Ситдиков
Марат Ситдиков
-
88
Артемчук
Максим Артемчук
-
Главный тренер
Кирилл Новиков

Прошлые матчи

14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Алания
1 : 1
Нефтехимик
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Алания
1
Нефтехимик
1
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 18:00
Нефтехимик
0 : 0
Алания
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 18:00
Нефтехимик
0
Алания
0