Акрон - Алания: 13 октября 2021 смотреть онлайн

Акрон
Тольятти
-:-

Акрон - Алания: 13 октября 2021 смотреть онлайн

Алания
Владикавказ
ФНЛ, 17 тур

ФНЛ,

17 тур

Россия
13 окт. 2021, -:- МСК
13.10.2021, -:- МСК
среда
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Предварительный состав

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Акрон
мин
10
Газданов
Артур Газданов
13
Садыков
Булат Садыков
1
Волков
Сергей Волков
3
Литвин
Дмитрий Литвин
50
Феррейра
Херман Феррейра
19
Гогричиани
Гоча Гогричиани
44
Чичерин
Никита Чичерин
18
Килин
Антон Килин
27
Чудин
Иван Чудин
77
Баланович
Сергей Баланович
90
Делькин
Артем Делькин
Запасные
70
Гойло
Никита Гойло
-
33
Ятченко
Дмитрий Ятченко
-
66
Жестоков
Максим Жестоков
-
5
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
8
Герюгов
Азнаур Герюгов
-
11
Квеквескири
Даур Квеквескири
-
33
Бидловский
Давид Бидловский
-
87
Потапов
Андрей Потапов
-
61
Босов
Александр Босов
-
22
Эмини
Сефер Эмини
-
9
Майрович
Максим Майрович
-
99
Нихаев
Всеволод Нихаев
-
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Алания
мин
1
Солдатенко
Ростислав Солдатенко
4
Качмазов
Сослан Качмазов
5
Багаев
Алан Багаев
19
Бутаев
Аллон Бутаев
15
Кочиев
Хетаг Кочиев
10
Хадарцев
Батраз Хадарцев
13
Засеев
Азамат Засеев
8
Хугаев
Алан Хугаев
97
Магомедов
Бутта Магомедов
99
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
14
Машуков
Ислам Машуков
Запасные
70
Гурциев
Батраз Гурциев
-
70
Гурциев
Батраз Гурциев
-
3
Шавлохов
Давид Шавлохов
-
12
Рашид
Содик Рашид
-
21
Кокоев
Батрадз Кокоев
-
80
Хосонов
Хетаг Хосонов
-
21
Кокоев
Батрадз Кокоев
-
6
Цараев
Алан Цараев
-
18
Кобесов
Давид Кобесов
-
11
Хубулов
Владимир Хубулов
-
6
Цараев
Алан Цараев
-
9
Суанов
Руслан Суанов
-
Главный тренер
Спартак Гогниев

Прошлые матчи

24.04.2021 24 апр. 2021 сб 15:00
Акрон
1 : 2
Алания
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 15:00
Акрон
1
Алания
2
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:00
Алания
5 : 1
Акрон
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:00
Алания
5
Акрон
1