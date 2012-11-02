Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Майер 1
1:1
Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
Штибер 53
Бундеслига, 10 тур

Бундеслига,

10 тур

Германия
2 нояб. 2012, 22:30 МСК
2.11.2012, 22:30 МСК
пятница
Маркус Шмидт
Маркус Шмидт
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Демидов
Вадим Демидов
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Майер
Александер Майер
1'
1'
90
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
0
Роде
Себастьян Роде
84
0
Инуи
Такаши Инуи
57
0
Айхнер
Штефан Айхнер
76
0
Ошшен
Оливье Ошшен
90
Запасные
0
Николов
Ока Николов
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Бучер
Хайко Бучер
0
Кёлер
Бенджамин Кёлер
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Матмур
Карим Матмур
0
Хоффер
Эрвин Хоффер
Гройтер Фюрт
мин
0
Кляйне
Томас Кляйне
90
0
Грюн
Макс Грюн
90
0
Нехриг
Бернд Нехриг
90
0
Фюрстнер
Штефан Фюрстнер
90
0
Маврай
Мергим Маврай
90
0
Шмидтгаль
Генрих Шмидтгаль
90
0
Сарарер
Серкан Сарарер
90
0
Пекович
Милорад Пекович
90
0
Штибер
Золтан Штибер
53'
53'
90
0
Приб
Эдгар Приб
90
0
Асамоа
Джеральд Асамоа
89
Запасные
0
Хесль
Вольфганг Хесль
0
Собич
Лассе Собич
0
Хефеле
Михаэль Хефеле
0
Баба
Абдул Рахман Баба
0
Миккельсен
Тобиас Миккельсен
0
Эду
Эду
0
Нете
Кристофер Нете