Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
Джурдич 2
Сарарер 72
2:3
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Инуи 13
Айхнер 59
Майер 69
Бундеслига, 27 тур

Бундеслига,

27 тур

Германия
31 марта 2013, 18:30 МСК
31.03.2013, 18:30 МСК
воскресенье
Йохен Дреес
Йохен Дреес
Главный Судья
Составы
Гройтер Фюрт
мин
0
Грюн
Макс Грюн
90
0
Нехриг
Бернд Нехриг
62
0
Фюрстнер
Штефан Фюрстнер
90
0
Маврай
Мергим Маврай
90
0
Собич
Лассе Собич
90
0
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
0
Баба
Абдул Рахман Баба
90
0
Сарарер
Серкан Сарарер
72'
72'
90
0
Пекович
Милорад Пекович
80
0
Пецос
Танос Пецос
90
0
Джурдич
Никола Джурдич
2'
2'
90
Запасные
0
Хесль
Вольфганг Хесль
0
Шмидтгаль
Генрих Шмидтгаль
0
Кляйне
Томас Кляйне
0
Варга
Йожеф Варга
0
Пледль
Томас Пледль
0
Клаус
Феликс Клаус
0
Нете
Кристофер Нете
Айнтрахт
мин
0
Николов
Ока Николов
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Майер
Александер Майер
69'
69'
90
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
83
0
Роде
Себастьян Роде
90
0
Инуи
Такаши Инуи
13'
13'
90
0
Айхнер
Штефан Айхнер
59'
59'
87
0
Лакич
Срджан Лакич
76
Запасные
0
Озер
Айкут Озер
0
Русс
Марко Русс
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Бучер
Хайко Бучер
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Матмур
Карим Матмур
0
Киттель
Сонни Киттель