Салернитана - Сассуоло: 23 апреля 2023 смотреть онлайн
Салернитана
Салернитана
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Салернитана - Сассуоло: 23 апреля 2023 смотреть онлайн

Сассуоло
Сассуоло
Серия А, 31 тур

Серия А,

Италия
23 апр. 2023, -:- МСК
23.04.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

12.03.2022 12 марта 2022 сб 17:00
Салернитана
2 : 2
Сассуоло
12.03.2022 12 марта 2022 сб 17:00
Салернитана
2
Сассуоло
2
26.09.2021 26 сент. 2021 вс 16:00
Сассуоло
1 : 0
Салернитана
26.09.2021 26 сент. 2021 вс 16:00
Сассуоло
1
Салернитана
0

Новости

«Салернитана» потеряет место в Серии А из-за конфликта интересов: у нее и «Лацио» один владелец, а лига против. За полгода разбирательств новый покупатель так и не нашелся
#Салернитана
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#Серия А
# Новости матча
«Сассуоло» – «Милан». Обзор, прогноз и ставки на Серию А сегодня: 22 мая
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«Ювентус» пропустил от «Сассуоло» на 90+5 минуте. Так случилось его первое поражение за девять матчей
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Шесть клубов Серии А из топ-8 сезона-2020/21 сменили тренеров
«Ювентус» обыграл «Наполи» и стал третьим в таблице. «Интер» победил «Сассуоло», продлив победную серию до 10 игр
Леау из «Милана» забил самый быстрый гол в истории Серии А – на 7-й секунде после стартового свистка 💨
Вратарь «Сассуоло» сделал тройной сейв. Да-да, тройной! 👊🏻
#Андреа Консильи
Парашютист приземлился на поле во время матча Серии А. Еще раз: парашютист – на поле
#Серия А