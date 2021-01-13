Хольштайн
Киль
-:-
Бавария
Мюнхен
Кубок Германии, 1/16 финала

Кубок Германии,

1/16 финала

Германия
13 янв. 2021, 22:45 МСК
13.01.2021, 22:45 МСК
среда
Составы