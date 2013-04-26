Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
США
Кения
Белоруссия
Косово
Канада
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Локомотив
Ливерпуль
Уфа
Ювентус
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Делибашич 7
Пити 57
2:2
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Лоэ 8
Аррибас 13
Примера, 33 тур
Примера,
33 тур
Испания
26 апр. 2013, 22:00 МСК
26.04.2013, 22:00 МСК
пятница
Айса Гамес
Айса Гамес
Главный Судья
Составы
Райо Вальекано
мин
0
Рубен
Рубен
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Фигерас
Жорди Фигерас
90
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
46
0
Арбилья
Анайц Арбилья
80
0
Домингес
Алехандро Домингес
90
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
0
Пити
Пити
57'
57'
90
0
Делибашич
Андрия Делибашич
7'
7'
90
0
Бангура
Ласс Бангура
19
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Амат
Жорди Амат
0
Тито
Тито
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
0
Тамудо
Рауль Тамудо
0
Васкес
Франко Васкес
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
64
0
Нано
Нано
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
13'
13'
90
0
Сильва
Франсиско Сильва
90
0
Лоэ
Рауль Лоэ
8'
8'
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
58
0
Тимор
Давид Тимор
74
0
Сехудо
Альваро Сехудо
90
0
Нино
Нино
90
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
0
Лоло
Лоло
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
0
Торрес
Роберто Торрес
0
Сола
Кике Сола
0
Льоренте
Хосеба Льоренте