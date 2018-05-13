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Евгений Макеев
№16
Защитник
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Команда
Ротор
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
лига европы квалификация
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
Ростов
1 : 0
Урал
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
был в запасе
Ростов
1
Урал
0
был в запасе
05.05.2018
05 мая 2018
сб
19:00
Спартак
2 : 0
Ростов
05.05.2018
05 мая 2018
сб
19:00
был в запасе
Спартак
2
Ростов
0
был в запасе
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
19:00
Ростов
2 : 0
Тосно
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
19:00
минуты: 79' - 90'
Ростов
2
Тосно
0
минуты: 79' - 90'
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
16:30
Рубин
1 : 1
Ростов
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
16:30
был в запасе
Рубин
1
Ростов
1
был в запасе
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
19:00
Ростов
2 : 0
СКА-Хабаровск
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
19:00
был в запасе
Ростов
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
16:30
Локомотив
1 : 0
Ростов
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
19:00
Ростов
1 : 2
ЦСКА
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90'
17.03.2018
17 марта 2018
сб
14:00
Арсенал
2 : 2
Ростов
17.03.2018
17 марта 2018
сб
14:00
минуты: 87' - 90'
Арсенал
2
Ростов
2
минуты: 87' - 90'
11.03.2018
11 марта 2018
вс
14:00
Ростов
0 : 0
Зенит
11.03.2018
11 марта 2018
вс
14:00
минуты: 73' - 90'
Ростов
0
Зенит
0
минуты: 73' - 90'
03.03.2018
03 марта 2018
сб
19:00
Краснодар
3 : 1
Ростов
03.03.2018
03 марта 2018
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
3
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
19:00
Ростов
1 : 0
Уфа
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
14:00
Динамо
2 : 0
Ростов
71'
71'
71'
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
16:30
Ростов
2 : 0
Анжи
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
2
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
16:30
Ростов
0 : 0
Амкар
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
0
Амкар
0
минуты: 1' - 90'
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
19:00
Ахмат
1 : 0
Ростов
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Ахмат
1
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
19:00
Ростов
2 : 2
Спартак
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
2
Спартак
2
минуты: 1' - 90'
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
Тосно
1 : 1
Ростов
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 69'
Тосно
1
Ростов
1
минуты: 1' - 69'
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
16:30
Ростов
0 : 1
Рубин
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:30
СКА-Хабаровск
2 : 1
Ростов
51'
51'
51'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:30
минуты: 1' - 82'
СКА-Хабаровск
2
Ростов
1
минуты: 1' - 82'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:30
Ростов
0 : 1
Локомотив
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 90'
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