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мин
16
Юрченко
Давид Юрченко
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
25
Буйволов
Андрей Буйволов
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
64
Кутин
Денис Кутин
90
88
Полетанович
Марко Полетанович
43
14
Карницкий
Александр Карницкий
90
17
Заболотный
Антон Заболотный
90
20
Марков
Евгений Марков
17'
90
15
Роша
Нуну Роша
90
77
Труйич
Никола Труйич
67
Запасные
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
16
Макеев
Евгений Макеев
69
3
Вилюш
Мацей Вилюш
90
15
Ингасон
Сверрир Ингасон
56'
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
91
Устинов
Виталий Устинов
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
46
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
17
Думбия
Мусса Думбия
46
22
Дядюн
Владимир Дядюн
90
Запасные
Главный тренер
Леонид Кучук
События
Матч окончен 1:1
Желтая карточка
72'
69'
Замена
Замена
67'
56'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:1
46'
Замена
46'
Замена
Конец первого тайма (1:0)
Замена
43'
34'
Желтая карточка
Желтая карточка
34'
Желтая карточка
21'
ГОЛ! 1:0
17'
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Новости
29 августа, 22:37
14 августа, 21:57