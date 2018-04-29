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мин
31
Абаев
Илья Абаев
90
15
Ингасон
Сверрир Ингасон
90
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
66
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
3
Вилюш
Мацей Вилюш
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
8
Гулиев
Аяз Гулиев
69
12
Ионов
Алексей Ионов
79
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
67'
72'
90
Запасные
Главный тренер
Валерий Карпин
мин
16
Юрченко
Давид Юрченко
90
5
Мьюшкович
Неманья Мьюшкович
90
25
Буйволов
Андрей Буйволов
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
90
11
Палиенко
Максим Палиенко
74
4
Жигулев
Илья Жигулев
90
88
Полетанович
Марко Полетанович
81
31
Макаров
Александр Макаров
90
15
Роша
Нуну Роша
90
77
Труйич
Никола Труйич
69
Запасные
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
События
Матч окончен 2:0
81'
Замена
79'
74'
Замена
ГОЛ! 2:0
72'
69'
Замена
Замена
69'
68'
Желтая карточка
ГОЛ! 1:0
67'
Замена
66'
Желтая карточка
63'
Желтая карточка
55'
Конец первого тайма (0:0)
35'
Желтая карточка
27'
Вторая желтая
2'
Желтая карточка
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Прошлые матчи
Новости
29 августа, 22:37
14 августа, 21:57