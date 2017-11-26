Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Бухаров 44
Бухаров 58
2:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
26 нояб. 2017, 16:30 МСК
26.11.2017, 16:30 МСК
воскресенье
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
31
Абаев
Илья Абаев
90
16
Макеев
Евгений Макеев
90
3
Вилюш
Мацей Вилюш
90
15
Ингасон
Сверрир Ингасон
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
20
Маер
Жан Маер
90
12
Ионов
Алексей Ионов
86
2
Калачев
Тимофей Калачев
58
11
Бухаров
Александр Бухаров
58'
44'
58'
44'
69
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
97
Гошев
Евгений Гошев
91
Устинов
Виталий Устинов
5
Бобен
Матия Бобен
8
Киреев
Игорь Киреев
18
Могилевец
Павел Могилевец
10
Зуев
Александр Зуев
17
Думбия
Мусса Думбия
22
Дядюн
Владимир Дядюн
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Анжи
мин
47
Лория
Георгий Лория
90
3
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
52
Самарджич
Мирал Самарджич
90
78
Бакаев
Михаил Бакаев
90
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
4
Чайковский
Игорь Чайковский
90
94
Данченко
Олег Данченко
74
7
Кацаев
Адлан Кацаев
63
49
Прудников
Александр Прудников
70
88
Маркелов
Иван Маркелов
90
Запасные
98
Будаков
Александр Будаков
14
Армаш
Игорь Армаш
95
Эльмурзаев
Магомед Эльмурзаев
29
Афонин
Вадим Афонин
8
Хубулов
Арсен Хубулов
77
Гулиев
Аяз Гулиев
91
Яковлев
Павел Яковлев
99
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
96
Дибиргаджиев
Джамал Дибиргаджиев
74
Иванченко
Иван Иванченко