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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Анжи
Махачкала
0:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Дядюн 19
РПЛ, 4 тур
РПЛ,
4 тур
Россия
4 авг. 2017, 20:00 МСК
4.08.2017, 20:00 МСК
пятница
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
1
Солосин
Алексей Солосин
90
97
Мамтов
Хасан Мамтов
63
3
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
5
Мусалов
Магомед Мусалов
90
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
45
Фибел
Томас Фибел
90
91
Яковлев
Павел Яковлев
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
46
8
Хубулов
Арсен Хубулов
66
88
Маркелов
Иван Маркелов
90
Запасные
98
Будаков
Александр Будаков
26
Шлеев
Юрий Шлеев
21
Багаев
Алан Багаев
94
Данченко
Олег Данченко
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
25
Паном
Гаточ Паном
9
Базелюк
Константин Базелюк
10
Липартия
Джаба Липартия
19
Долгов
Павел Долгов
23
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
Ростов
мин
3
Вилюш
Мацей Вилюш
90
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
15
Ингасон
Сверрир Ингасон
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
91
Устинов
Виталий Устинов
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
58
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
7
Юсупов
Артур Юсупов
76
2
Калачев
Тимофей Калачев
76
22
Дядюн
Владимир Дядюн
19'
19'
90
Запасные
31
Абаев
Илья Абаев
97
Гошев
Евгений Гошев
5
Бобен
Матия Бобен
8
Киреев
Игорь Киреев
18
Могилевец
Павел Могилевец
10
Зуев
Александр Зуев
17
Думбия
Мусса Думбия
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
20
Маер
Жан Маер
44
Кинтеро
Хосимар Кинтеро
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов