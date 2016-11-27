Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Азмун 41
Гацкан 79
2:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
27 нояб. 2016, 16:30 МСК
27.11.2016, 16:30 МСК
воскресенье
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
4
Гранат
Владимир Гранат
90
44
Навас
Сесар Навас
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
79'
79'
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
7
Полоз
Дмитрий Полоз
85
20
Азмун
Сердар Азмун
41'
41'
64
Запасные
77
Медведев
Никита Медведев
1
Комиссаров
Иван Комиссаров
3
Гуйе
Папа Гуйе
5
Терентьев
Денис Терентьев
9
Григорьев
Максим Григорьев
8
Киреев
Игорь Киреев
19
Байрамян
Хорен Байрамян
28
Препелицэ
Андрей Препелицэ
10
Думбия
Мусса Думбия
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
11
Бухаров
Александр Бухаров
Анжи
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
57
Мусалов
Магомед Мусалов
90
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
26
Шандао
Шандао
90
30
Гасанов
Шамиль Гасанов
83
21
Ямбере
Седрик Ямбере
90
91
Яковлев
Павел Яковлев
90
18
Маевский
Иван Маевский
73
8
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
90
10
Иличевич
Иво Иличевич
90
99
Обертан
Габриэль Обертан
90
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
1
Юрченко
Давид Юрченко
77
Тигиев
Георгий Тигиев
88
Газимагомедов
Анвар Газимагомедов
20
Мутари
Амаду Мутари
17
Георгиевский
Святослав Георгиевский
14
Бериша
Бернард Бериша
15
Щербак
Дмитрий Щербак
94
Боли
Янник Боли
28
Будковский
Филипп Будковский